ᐊᖅᑯᑎᑯᑖᖑᓯᒪᕗᖅ ᐊᑐᕐᓂᖃᕐᓂᕐᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19–ᒥ, ᐊᒃᑐᐃᓯᒪᔪᒥ ᓇᐅᒃᑯᓕᒫᑦᑎᐊᑲᓴᒃ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ ᐃᓅᓯᕐᒥ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ.
ᐋᒍᔅᑎ 3–ᒥ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᐅᔪᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖓᓂ ᓄᓇᕘᑉ ᐊᖅᑯᑎᖓᓂ: ᐆᒪᓂᖃᕐᓂᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19–ᒥ.
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᓪᓗᓂ ᓇᒦᓕᕐᓂᑦᑎᓐᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐃᓴᐃᒃᑲᓐᓂᖅᖢᑕ ᐱᓱᖕᓂᐅᔪᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᑕᐃᑯᙵᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑎᑎᖅᑲᖁᑕᐅᔪᖅ ᐅᖃᖅᓯᒪᕗᖅ: “ᐅᓪᓗᒥ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖅᓴᒻᒪᕆᐅᓕᖅᐳᒍᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19–ᒥ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᒫᔾᔨ 2020–ᖑᓚᐅᖅᑐᒥ. ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᐊᖅᑯᒻᒥ ᓱᓕ ᑎᒍᒥᐊᕐᓂᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᒡᓕᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᕐᓂᐅᔪᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᐃᓕᑕᐅᔪᑦ, ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑐᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᐅᓂᐅᔪᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖓᓂ ᐊᑦᑕᓇᙱᑦᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᓂ ᐊᖏᔪᒥ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ.”
ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᓯᓂᕐᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂ ᓇᒃᓴᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᖏᔪᓂ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐅᔪᓂ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ, 68 ᐳᓴᓐᑎᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂ ᐅᑭᐅᓕᖕᓂ 12 ᐅᖓᑖᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᑎᐅᙱᑦᑐᑦ – ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓂ – ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑭᓂ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗᒃᑲᓐᓂᖅ 11 ᐳᓴᓐᑎᖓᓂ ᐱᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔪᒥ ᑲᐱᔭᐅᓂᐅᔪᒥ.
ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᓱᒃᑲᐃᓐᓂᖅᓴᐅᕗᑦ ᑲᐱᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓄᑦ. ᓴᓪᓖᑦ, ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ, ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ ᐊᒻᒪ ᑰᒑᕐᔪᒃ ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᐅᕗᑦ 50 ᐳᓴᓐᑎᒥ ᒪᕐᕈᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ-ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ ᑭᒡᓕᐅᔪᒥ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑐᒧᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᓂ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ.
ᐃᓚᖓ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᓯᒪᕗᖅ ᐆᒻᒪᕆᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᒥ ᑲᐱᔭᐅᓂᐅᔪᓂ 12-ᓂ-17-ᓄᑦ-ᐅᑭᐅᓕᖕᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ, ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᕐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᐸᒃᑕᐅᕕᒃᓴᖃᓚᐅᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐅᔪᒥ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ. ᐋᒍᔅᑎ 10–ᒥ, ᑭᓯᐊᓂ, ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᒃᑕᖃᙱᓚᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂ ᐅᓄᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓂ 50 ᐳᓴᓐᑎᒥ ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᑕᐅᓯᓪᓗᐊᒥ ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᔪᒥ.
“ᐅᑯᐊ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᐃᓕᓯᓯᒪᑦᑎᐊᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐆᒪᓂᕐᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19–ᒥ,” ᐅᖃᖅᐳᖅ ᑎᑎᖅᑲᖁᑕᐅᔪᖅ. “ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᔪᖅ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᒧᑦ ᐱᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᐅᓪᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᐅᕗᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓃᖅᑐᒥ ᐃᕐᙲᓐᓇᑲᐅᑎᒋᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᑐᔭᐅᓂᐅᔪᓂ, ᐱᕐᔪᐊᖑᔪᓂ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᒃᑭᐅᒪᔪᒥ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᓅᓯᕆᔭᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐃᓱᐊᓂ, ᑐᕌᒐᒃᓴᖓ ᑎᑭᐅᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᐊᓄᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ.”
ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᖓ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᕗᖅ 37–ᖏᖅᓱᖅᑕᐅᓪᓗᓂ– ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂ 74–ᓂ ᐆᒪᓂᕐᒥ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᐅᔪᒥ ᒪᑐᔭᐅᓂᐅᔪᓄᑦ, ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᒥ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐅᒃᑯᓕᒫᑦᑎᐊᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ–ᓵᙵᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᓅᓯᖓᓐᓂ ᐸᒡᕕᓵᕆᔭᐅᓪᓗᓂ.
ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑲᒪᓇᖅᐳᑦ ᐸᖅᑭᖃᑦᑕᐅᑎᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᓂᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᒥᓱᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᓂᕐᒥ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥ ᓴᓂᓕᖏᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᑦ ᐃᓄᒋᐊᖑᔪᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᐃᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᓂ. ᓅᑎᕆᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᒥᓱᓂ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᐅᕐᔪᐊᖅᑐᓂ ᖁᕕᐊᓱᒍᑕᐅᔪᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᓂ ᐊᑐᖅᑕᒥᓂᑦ.
“ᓄᓇᕗᑦ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19–ᒥ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐱᔭᕆᐊᖃᔾᔮᕈᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔪᓂ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ.
ᑕᐃᒪᐃᔾᔮᙱᑦᑐᒃᓴᐅᕗᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᓱᕈᓰᑦ ᐅᑭᐅᓖᑦ 12 ᑐᖔᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᒍᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᓂᑦ, ᑲᑎᙵᐅᖅᑐᓂ ᐋᓐᓂᐊᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓂᖅ ᑎᑭᐅᑎᔭᐅᔪᓐᓇᙱᒻᒪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐅᑭᐅᓕᖕᓂ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᑦ ᐃᓚᖓᒍᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᓂᖃᓕᕈᑎᒃ.
ᑯᕉᓇ ᖁᐱᕐᕈᐃᑦ ᐊᐃᑦᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᐃᑦᑐᐃᓂᖓᓂ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓ ᓱᓕ ᐊᖏᓛᖑᓪᓗᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐅᕗᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᓵᙵᓂᖓᓂ ᓯᕗᒻᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖏᓐᓂ. ᐋᒍᔅᑎ 11–ᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19ᖃᕐᓂᕋᐃᔪᒥ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐹᕙᓐᓛᓐ ᓄᓘᔭᕐᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖓᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᖅ ᐱᖃᙱᓐᓂᕋᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒐᒥ ᐃᓯᓚᐅᖅᑳᕋᓂ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓕᖅᖢᓂ ᐅᓪᓗᑦ ᑎᓴᒪᑦ ᐊᓂᒍᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ.
ᐊᑕᐅᓯᓪᓗᐊᒥ ᐅᐸᒃᓯᒪᓂᕆᓚᐅᖅᑕᒥᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᖑᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᖅ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓚᐅᖅᐳᖅ ᓴᓇᔨᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᒫᓐᓇᓕᓴᐅᓚᐅᖅᑐᒥ.
ᐆᒪᓂᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᕐᒥ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᒥ-ᐱᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᐅᓂᔪᒥ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᐅᓪᓗᓂ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐃᓲᕗᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᓯᒪᔪᒥ ᑕᖅᑭᓄᑦ 16–ᓄᑦ, ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᙱᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᓂ ᑐᙵᑎᑦᑎᕙᒃᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᖁᕕᐊᓱᒃᑎᑦᑎᔪᒥ.
ᑖᓐᓇᑐᐊᖅ ᐅᔾᔨᖅᓱᕆᐊᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂ ᑕᖃᐃᖅᓯᖏᓪᓗᑕ ᐃᕿᐊᑦᑕᒡᓗᑕ ᐆᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐆᒥᖓ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᔪᒥ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑑᔪᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑕ ᐱᓗᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᓂ ᐃᓕᑕᑦᑎᓐᓂ ᓴᖑᓴᕋᐃᓐᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐸᖅᑭᓂᕐᒥ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᓛᖑᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕐᓗᑎᒍᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓄᑦ ᓵᙵᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᒪᒃᑭᐅᒪᔪᒥ.