ᑎᒥᓛ ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ ᖃᐅᔨᒪᕗᖅ ᑲᑉᐱᐊᓇᕐᔪᐊᕐᓂᖓᓂ ᐃᒃᐱᒍᓱᖕᓂᐅᔪᒥ ᐊᔪᖅᓯᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒪᕉᑉ ᐊᑖᓂ, ᐅᓄᑕᖅᖢᓂ ᐃᓅᓯᖓᓄᑦ.
ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ ᑐᒃᑐᓕᐊᖅᓯᒪᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᓗᖕᒥ ᐹᖅᓯᓂᖃᓚᐅᕐᓂᖓᓂ ᓂᕿᑐᖅᑎᐅᔪᒥ ᔪᓚᐃ 2016−ᒥ. ᐊᕐᕌᒍᑦ 6 ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐅᓂᒃᑳᖅᐳᖅ ᑲᑉᐱᐊᓇᕐᔪᐊᓚᐅᖅᑐᒥ ᐊᑐᕐᓂᑯᖓᓐᓂ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ.
“ᑭᙵᐃᑦ ᓯᓚᑎᑦᑎᐊᓃᓚᐅᖅᐳᒍᑦ. ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᖕᓂ ᐅᒥᐊᕐᓂ ᓴᖅᕙᓕᐊᓚᐅᖅᑐᓂ ᑐᒃᑐᓕᐊᕆᐊᖅᑐᓄᑦ, ᑎᑭᓚᐅᖅᑳᕋᑕ ᑕᖕᒫᕐᕕᐅᔪᒥ ᐃᓂᒋᔭᖓᓄᑦ. ᐊᒥᓱᑦ ᐊᖑᑏᑦ ᓄᓇᒧᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᓱᖕᓂᐊᕋᑦᑕ ᐊᒻᒪ ᑐᒃᑐᓯᐅᕐᓗᑕ ᑕᖕᒫᕐᕕᓕᐊᖑᔮᕐᔪᒃᑎᓪᓗᑕ,” ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ, ᑳᑉᑕᒋᔭᐅᔪᖅ ᑭᙵᕐᓂ ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᓐᓂ.
ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᐅᔪᒥ, ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ ᐃᑳᓵᓚᐅᖅᐳᖅ ᓯᒡᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᖅᓯᖦᖢᓂ, ᐃᒪᖅ ᓱᒃᑲᔪᒥ ᐃᖏᕐᕋᓕᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᖅᑯᑎᖓᒍᑦ ᐊᑐᕈᒪᓚᐅᖅᑕᖓᓂ.
“ᐅᑎᓚᐅᖅᐳᖓ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒪᖅ ᐃᑎᓂᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᔭᓐᓂ ᑕᐃᒫᒃ ᒪᔪᕈᒪᓕᓚᐅᖅᐳᖓ ᐊᖏᓛᖑᔪᒥ ᐅᔭᕋᓱᒡᔪᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑕᖅᑭᓗᖓ ᐅᒥᐊᕐᓂ ᓴᖅᑭᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂ. ᐊᑕᐅᓯᐅᔪᒥ ᑳᑉᑕᐅᔪᓂ ᐅᕙᓐᓂ ᑕᑯᓚᐅᖅᐳᑦ ᓇᖏᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᔭᕋᓱᒡᔫᑉ ᖄᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᐃᔭᐅᑲᐅᖅᑐᓚᐅᖅᐳᖓ” ᐅᖃᖅᐳᖅ.
ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᑦ ᑎᑭᐅᑎᔪᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᑐᙵᕕᐅᔪᒥ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒥ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᑲᐃᖅᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᓂᕆᐅᕐᖢᑎᒃ ᓇᓂᓯᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᑐᒃᑐᓂ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ.
ᖃᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖏᑦ ᐊᕕᒃᑐᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓱᔪᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᒥ ᓇᓂᓯᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥ ᑐᒃᑐᓂ. ᐃᑲᕐᕋᒐᓴᓂ ᕿᓂᖅᖢᑎᒃ, ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᓚᐅᙱᓚᖅ ᑐᒃᑐᓂ ᑕᐃᒫᒃ ᐅᑎᕈᒪᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒧᑦ.
“ᑕᑯᓚᐅᙱᓚᖓ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐅᓪᓘᔪᒥ ᑕᐃᒫᒃ ᐅᑎᓚᐅᖅᐳᖓ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕆᓪᓗᖓ ᐊᒻᒪ ᑳᐱᑐᖅᖢᖓ. ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ, ᑐᐱᕋ ᕿᒪᓚᐅᖅᐸᕋ ᐊᒻᒪ ᐱᓱᒃᐸᓪᓕᐊᓕᖅᖢᖓ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᖑᑎᐅᔪᑦ ᐅᐸᒃᓯᒪᔭᖓᓐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᑎᓚᐅᖅᐳᖓ ᐊᐃᕐᓯᕆᐊᖅᑐᖅᖢᖓ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥᐅᑕᖅ ᓴᕕᒐ ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᖦᖤᕐᓂᐊᕋᒪ ᐋᒃᑐᐃᓂᕐᒥ ᑐᒃᑐᒥ,” ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ.
ᐅᑎᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐹᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᑕᐅᓯᐅᔪᒥ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᒥᓂ, ᓇᖕᒪᒃᑐᖅ ᐃᓚᖓᓐᓂ ᑐᒃᑑᑉ ᑎᒥᖓᓂ.
“ᐊᑕᐅᓯᐅᔪᒥ ᓇᓂᓯᓚᐅᖅᐳᖓ ᐊᒻᒪ ᖁᐃᓂᔪᐊᐃᓐᓄᖕᒥ ᑐᒃᑐᓚᐅᖅᐳᖅ ᓇᖕᒪᒃᑕᒥᓂ ᑐᐃᖓᓂ ᑕᐃᒫᒃ ᐅᓪᓚᓚᐅᖅᐳᖓ ᑕᐃᑯᖓ. ᑎᑭᐅᑎᒐᒃᑯ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖓ, ‘ᐊᓕᐊᓇᐃᑦ, ᒪᒪᓛᑦᑎᐊᕐᒥ ᐆᔪᖅᑐᕐᓂᐊᖅᐳᒍ ᐅᓐᓄᒃ,’ ᐊᒻᒪ ᐲᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖓ ᑐᓐᓄᕐᒥ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᕐᒪ ᓇᖕᒪᒃᑕᖓᓂ.”
ᐊᐱᕆᓚᐅᖅᐸᖓ ᐊᒥᐊᒃᑯᖓ ᓇᒦᓐᓂᖓᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᒪᒍ ᓇᖕᒪᖕᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᑐᑕᖓᓂ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒧᑦ. ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖓ ᑭᐅᓚᐅᖅᐳᖅ, “ᖃᐅᒃᐸᑦ ᐊᐃᓛᓕᖅᐸᕗᑦ. ᕿᒪᓚᐅᖅᑕᕋ ᐅᔭᕋᓱᒡᔪᐊᓘᑉ ᖄᖓᓂ.”
ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ ᐃᓱᒫᓗᓚᐅᖅᐳᖅ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᓄᖑᑦᑎᓇᔭᕐᓂᖏᓐᓂ ᑐᓐᓄᖓᓂ ᐅᓐᓄᐊᖑᔪᒥ, ᑕᐃᒫᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᐃᒃᓯᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂ ᑐᒃᑑᑉ ᓂᕿᖓᓂ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐅᑎᓚᐅᖅᑳᕋᓂ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒧᑦ. ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓂᖓᓂ ᑕᐅᕗᙵᐅᕙᓪᓕᐊᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐅᔭᐅᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᒪᒪᖅᑐᑯᓗᖕᓂ ᑐᓐᓄᕐᒥ ᐱᖅᑲᐅᔭᒥᓂ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖓᑕ ᑐᒃᑐᑕᖓᓂ.
ᒥᓯᒡᕕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒪᕈᕐᒧᑦ
“ᐅᐸᒃᐸᓪᓕᐊᓪᓗᒍ ᐱᓱᓕᓚᐅᖅᐳᖓ ᑕᒪᓘᔮᕐᔪᒃᑎᓪᓗᖓ ᑐᒃᑑᑉ ᑐᓐᓄᖓᓂ. 15 ᒥᓂᑦᐸᓗᖕᓂ ᐱᖃᑎᒐ ᕿᒪᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᑯᐱᓛᓚᐅᖅᐳᖓ ᑭᓱᒥᒃᑭᐊᖅ ᖃᐅᓪᓗᖅᑐᒥ ᐅᕙᓐᓄᙵᐅᕙᓪᓕᐊᔪᒥ ᓱᒃᑲᔪᒻᒪᕆᐊᓘᓪᓗᓂ. ᑕᑯᒋᐊᕈᒃᑯ ᐊᒻᒪ ᐊᒪᕉᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᐸᖓᓕᒃᑐᒥ! ᕿᒫᓕᓚᐅᖅᐸᕋ ᓱᓕ ᑕᐅᑐᒃᖢᒍ ᐊᒻᒪ ᕿᓚᒥᐅᔪᒥ… ᓈᓚᐅᖅᐳᖓ ᐅᔭᕋᖕᒧᑦ ᑕᐅᑐᓚᐅᙱᓐᓂᖓᒪ ᓇᒧᑦ ᐅᓪᓚᖕᓂᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᒪᕈᕐᒧᖔᖅ ᓵᙵᓚᐅᕋᒪ,” ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ.
“ᓇᓚᓪᓗᖓ ᐊᒪᕈᖅ ᕿᒡᒋᓚᐅᖅᐳᖅ ᖄᓐᓄᑦ. ᑮᓇᕋ ᓴᐳᑎᓚᐅᖅᐸᕋ ᑕᒪᒃᑭᑦ ᑕᓕᓐᓄᑦ ᐊᒡᒐᒃᑲ ᑑᕆᐊᓕᒑᓪᓗᑎᒃ, ᐃᑯᓯᒃᑲ ᑕᐅᓄᙵᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᑕᓕᓐᓂ ᑮᓯᓚᖅᐅᐳ. ᓱᒃᑲᔪᐊᓗᖕᒥ ᒪᑭᓚᐅᖅᐳᖓ, ᓴᐅᒥᓐᓂ ᑕᓪᓕᓂ ᐱᓯᒪᓚᐅᖅᐳᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᓕᕋ ᐊᖕᒪᓚᐅᙱᓚᐅᒃ.”
ᑕᓕᖓ ᑮᔭᐅᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᐊᒪᕈᖅ ᑭᖕᒥᐊᕐᔪᐊᕐᓂᖓᓂ ᓇᓴᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᔭᐃᑲᖓᑕ ᐊᐃᖓᓂ.
“ᓄᓱᒐᓱᑐᐊᖄᖓᒃᑯ ᑭᖕᒥᐊᕐᓂᖓᓂ, ᐊᒪᕈᖅ ᖃᓂᒡᓕᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓚᐅᖅᐳᖅ, ᑕᐃᒫᒃ ᐊᔭᐅᕆᖔᓕᓚᐅᖅᐸᕋ. ᐊᔭᐅᕆᓇᓱᐊᖅᖢᒍ, ᐃᖅᑲᐃᓚᐅᖅᐳᖓ ᐃᕐᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᓴᕕᖃᕐᓂᖓᓂ ᑕᓕᖅᐱᖔᖓᓂ ᔭᐃᑲᖓᑕ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖓᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖓ ᓯᖀᖅᓯᒪᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᒪᑐᐃᕈᓐᓇᓚᐅᙱᓚᖓ ᐅᓇᑕᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓴᙱᔪᐊᓗᖕᒥ ᓂᕿᑐᖅᑎᐅᔪᒥ.
“ᐊᒪᕈᖅ ᐊᔭᕐᔪᐊᓚᐅᖅᐸᕋ…ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑭᓯᐊᓂᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᔭᐃᑲᒐ ᑕᑉᐸᐅᙳᑲᑕᖕᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᐅᓄᖓ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒐ ᒪᑐᐃᕋᓱᒃᖢᒍ. ᓇᓚᓪᓗᖓ ᔭᐃᑲᓐᓄᑦ ᓯᖀᖏᔭᐃᔪᓐᓇᓚᐅᖅᐳᖓ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒍᑲᐅᖅᑐᕐᓗᒍ ᓴᕕᒐ. ᐊᓂᖅᓴ ᓴᕕᒃ ᒪᑐᐃᒐᒃᓴᐅᓂᖓᓂ ᑯᓪᓗᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ,” ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ. “ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᑲᐱᒋᐊᕋᒃᑯ ᑲᓴᓚᐅᙱᓚᕋ ᐊᒪᕈᖅ ᐊᒻᒪ ᑕᓕᕋ ᑲᐱᖔᑲᓴᓚᐅᖅᐸᕋ. ᑕᐃᑲᓂ, ᓄᓱᒋᐊᕌᖓᒪ ᐊᒪᕈᖅ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᖃᓂᒡᓕᕕᒡᔪᐊᖃᑦᑕᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᒫᒃ ᓄᓱᒡᔪᐊᖅᖢᖓ ᐊᒻᒪ ᑲᐱᓪᓗᒍ ᕿᖓᖓᒍᑦ.
“ᐱᐅᒍᕈᓐᓇᙱᒪᖓ ᓂᐱᖓᓂ ᐊᒪᕈᕐᒥ ᑲᐱᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ. ᓲᕐᓗ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᒥ ᕿᒻᒥᑎᑐᑦ. ᕿᒫᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᒫᒃ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᓪᓚᒃᓯᓚᐅᖅᐳᖓ. ᐅᖓᓯᒃᓯᐊᕐᔪᒃᑎᓪᓗᖓ ᐃᒻᒪᖄ 10 ᔮᑦᓂ, ᐅᔾᔨᕆᓚᐅᖅᐳᖓ ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᕐᒥ ᑲᒫᓗᒃᓯᒪᓂᓐᓂ, ᑕᐃᒫᒃ ᐅᑎᓚᐅᖅᐳᖓ ᐊᒻᒪ ᑲᒫᓗᒐ ᐊᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪ ᐅᓪᓚᐃᓐᓇᓚᐅᖅᐳᖓ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒧᑦ.
“ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᓚᐅᖅᐳᖓ ᐆᒪᔪᓐᓇᓚᐅᕐᓂᓐᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᒪᕐᕉᔪᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂ ᒪᕐᕉᔪᓂ ᐅᓪᓘᔪᓂ ᑕᖕᒫᕐᕕᖕᒧᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.