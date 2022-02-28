ᑖᒻᓇᑐᐊᖑᔪᖅ ᕿᒻᒥᕐᓂᒃ ᐃᓅᓕᓴᐃᔨ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᑐᕆᔭ ᕋᐱᓐᓴᓐ ᓇᓗᓕᐅᖅᑲᓯᒪᓕᖅᑐᖅ.
“ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐱᓇᓱᑐᐃᓐᓇᓕᖅᑐᖓ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕋᐱᓐᓴᓐ, ᓂᙵᒃᓯᒪᑉᓗᓂᓘᓐᓃᑦ. “ᐱᕕᒃᓴᖃᕈᓐᓃᕈᒪ ᖃᓄᐃᓐᓂᐊᕐᒪᖔᕐᒪ ᓇᓗᔪᖓ.”
ᕋᐱᓐᓴᓐ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᒪᓂᑑᐸᒥ ᕿᒻᒥᕐᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᑐᑦ ᕿᒻᒥᕆᔭᐅᔪᒪᙱᑦᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᖅᑖᕈᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᖃᑉᓗᓈᖅ ᓄᓇᖓᓂ.
ᐅᐃᓂᐲᒃᒥ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᑭᒡᓕᖃᖅᑐᒃᑯᑦ ᑎᖕᒥᓲᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖃᕐᒪᑕ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒡᕙᑐᐊᖑᔪᖅ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖓ, ᐊᓯᖏᑦ ᕋᐱᓐᓴᓐ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᖢᓂᒋᑦ.
ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᒐᔪᒃᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒐᔪᒃᖢᓂ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᕿᒻᒥᖃᕈᓐᓃᕈᒪᔪᓂᒃ. ᕿᒻᒦᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᓃᑎᓚᐅᐱᓪᓚᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᖅᑳᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᖃᑉᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓄᑦ. ᐱᓕᕆᒋᐊᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᐃ 2020-ᒥ, ᕋᐱᓐᓴᓐ ᐊᖏᕐᕋᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ 160 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ᕿᒻᒥᓂᒃ.
“ᕿᒻᒥᕐᓂᒃ ᐃᑎᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᖓ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑉᐸᒃᖢᒋᓪᓗ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.
ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᖃᙱᓐᓇᒥ, ᒥᑦᑕᕐᕕᓕᐊᕈᑎᑉᓗᒋᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖃᑦᑕᕐᒥᔪᑦ.
ᑮᓇᐅᔭᓕᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑎᓪᓗᒍᓗ, ᕋᐱᓐᓴᓐ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᖅ $3,000 ᐅᖓᑖᓂ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᒥᓂᒃ ᕿᒻᒦᑦ ᐊᖏᕐᕋᖅᑖᖅᑎᒃᑲᓐᓂᖅᖢᓂᒋᑦ 7-ᓂᒃ ᑕᖅᑭᓂᒃ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂᒃ. ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕈᑎᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᑦᑎᐊᓚᐅᕋᒥ ᓄᓇᖅᑲᑎᒥᓄᑦ.
ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᖢᓂ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᕕᕗᐊᕆ 14-ᒥ, ᕿᒻᒥᐊᕐᔪᐊᓛᕐᓂᒃ ᐃᓅᓵᖅᑐᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐱᓯᒪᓚᐅᖅᑐᖅ, ᑐᒃᓯᕋᖅᓯᒪᔪᖃᓕᕆᑉᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓱᑦ ᕿᒻᒦᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᕐᕋᖅᑖᕆᐊᓖᑦ. “ᑕᒪᓐᓇ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᖅ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕋᐱᓐᓴᓐ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨ. “ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕋ ᐊᑭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᓇᖓ. ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒡᓕᒍᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᐊᒃᑕᑯᓃᓕᖁᓇᒋᑦ.”
ᓂᑲᓪᓗᖓᓕᖃᑦᑕᕐᒥᔪᖅ ᐃᓚᖏᑦ ᕿᒻᒦᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᑦᑕᕐᒪᑕ, ᐊᑕᐅᓯᕐᓗ ᐅᓕᒪᖅᑕᐅᓯᒪᓚᐅᖅᖢᓂ ᖁᖓᓯᓂᒃᑯᑦ, ᕋᐱᓐᓴᓐ ᒪᑦᑐᑎᖅᓱᕆᐊᖃᓚᐅᖅᖢᓂᐅᒃ.
“ᕿᒻᒥᕐᓂᒃ ᐱᔭᕌᖓᒪ, ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᖁᖓᓯᓂᒃᑯᑦ ᖃᒃᓱᖓᐅᓯᖅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᓲᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.
ᕿᒻᒦᑦ ᐱᒋᔭᐅᔪᒪᙱᑦᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᐲᙶᖅᑎᑕᐅᒥᐊᓲᑦ ᐊᕐᓇᓪᓗᐃᑦ ᓯᖓᐃᓕᕈᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. ᐃᐲᙶᖅᑐᓪᓗ ᐊᖑᓴᓪᓗᐃᑦ ᐊᕐᓇᓪᓗᕐᓂᒃ ᓇᓂᓯᑉᓗᑎᒃ ᓯᖓᐃᓕᖅᓱᐃᓲᑦ, ᕿᒻᒥᓖᑦ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᙱᖦᖢᑎᒡᓘᓐᓃᑦ ᕿᒻᒥᓂ ᓯᖓᐃᓕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒻᒥᓗᐊᕐᔪᐃᑦ ᓯᓚᒥ ᖁᐊᑐᐃᓐᓇᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐃᓅᕌᓂᒃᑳᖓᒥᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕋᐱᓐᓴᓐ.
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᕿᒻᒥᕐᓂᒃ ᑲᐱᓯᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ $20-ᒧᑦ ᑲᐱᓯᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᓯᔪᖅ ᕿᒻᒥᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᐱᕐᕈᐃᔭᐃᖃᑦᑕᖅᖢᓂᓗ ᕿᒻᒥᕐᓂᒃ, ᑮᓇᐅᔭᑦ ᑐᕌᖓᓲᑦ ᕿᒻᒥᕐᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒍᑎᖏᓐᓄᑦ.
ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᑐᖅ ᑭᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ. ᑮᓇᐅᔭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑎᓪᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕋᓂᓗ, ᕋᐱᓐᓴᓐ ᑲᑉᐱᐊᓱᖕᒪᑦ ᑕᖃᓇᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᑐᒥᙵ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᑲᓗᐊᕐᓗᓂ.
“ᐊᔪᕐᓇᕐᓚᒃᑐᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᐅᓚᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑕᐅᓰᓐᓇᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᒧᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕋᐱᓐᓴᓐ. “ᐃᓄᑑᓗᖓ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᙱᑕᕋ.”