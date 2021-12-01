ᐅᓕᕕᒡᔪᐊᖅᑐᓖᑦ, ᐱᖅᑐᖅᓯᐅᖅᑐᑦ, ᓇᐹᖅᑐᑦ ᐃᑭᑦᑐᑦ – ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᔪᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᑖᒻᓇ ᓄᖅᑲᑐᐃᓐᓇᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓂᒃ ᓇᒡᓕᒍᓱᒃᑲᒥ ᖁᕕᐊᓱᖕᓇᒥ ᖁᕕᐊᓱᖁᑉᓗᒋᑦ.
“ᐃᓅᓯᖅ ᓄᖅᑲᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᙱᑦᑐᖅ ᓄᓇᖁᑎᒋᔭᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᒃᑰᕈᓘᔭᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓯᓐᑎ ᑎᓕᓐ ᑲᒻᓘᑉᔅ, ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᔭᒥᐅᑕᖅ, ᓄᓇᒋᔭᖓᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓅᑕᐅᑲᑕᒃᑐᑦ ᐅᓕᕕᒡᔪᐊᖅᑐᐊᓘᖕᒪᑦ.
ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᓗᖕᒪᑕ, ᓯᓚᖓ ᐱᖅᓯᖅᑐᐊᓘᓚᐅᖅᑐᖅ, ᓇᐅᒃᑰᕐᕕᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᐃᓪᓕᓪᓗᑎᒃ; ᐅᖃᓘᑎᐊᓛᖏᑦ ᐊᔪᓕᖅᑕᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᖏᑦ ᓯᑐᕝᕕᐅᔪᐊᓘᑉᓗᑎᒃ ᐱᖁᑎᕐᔪᐊᖏᓪᓗ ᓱᕈᖅᑕᐅᑉᓗᑎᒃ; ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓴᖅᑭᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᔭᖅ ᐃᑭᑦᑐᖃᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᓕᐅᔪᖅ ᓕᑕᓐ ᐃᑭᖦᖢᓂ ᓄᖑᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ – ᑕᐃᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᑳᒻᓗᑉᔅᒧᑦ ᐃᓗᕕᑯᓗᖏᑦ ᓇᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓕᖅᖢᓂᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᓕᖅᖢᓂ. ᑭᓯᐊᓂ ᐅᖃᓘᑎᒃᑯᑦ, ᑎᓕᓐ ᑐᙵᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᑉᓗᓂᓗ Facebook-ᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑎᓄᑦ.
ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑏᑦ Facebook-ᑯᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ 640 ‘ᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ’, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᒪᒃᑲᐅᔪᓂᒃ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓇᓂᓯᔪᖃᔾᔮᙱᒻᒪᕆᒃᑐᖅ.
ᖃᓄᖅ ᑖᑉᑯᐊ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑏᑦ ᐊᐅᓚᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ: ᑎᓕᓐ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᖢᓂ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᔭᐅᕙᒃᖢᓂ 12-ᓄᑦ 100-ᖏᓐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᑉᓗᓈᓂᙶᖅᑐᓂᒃ ᑐᔫᓯᐊᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᒋᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᑐᔪᐃᔪᒪᔪᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᑐᕌᖓᓂᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓲᑦ ᖁᕕᐊᓱᖕᓇᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ.
ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᕐᒥᔪᖅ ᑭᒃᑰᖕᒪᖔᑕ ᐃᓐᓇᑐᖃᕆᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓇᑖᕈᒪᓇᔭᕐᒪᖔᑕ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.
ᒫᓐᓇᓵᖑᓯᒪᔪᖅ ᖁᕕᐊᓱᖕᓇᒥ ᑐᓂᕐᕈᑎᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑎᓕᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ 5,500 ᐅᖓᑖᓂᒎᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᑭᐅᒥ.
“ᑕᒪᓐᓇ ᐅᔾᔨᕆᓕᓵᓚᐅᖅᑕᕋ Google-ᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓪᓗᖓ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ ᓴᖅᑭᑉᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑎᓕᓐ, ᑕᒪᑐᒥᙵ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᑎᑭᓚᐅᖅᓯᒪᓇᓂ ᐃᖕᒥᓂᒃ. “ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᖃᖃᑦᑕᕐᒪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᔪᖃᕌᖓᑦ.”
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑉᓗᓂ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑏᑦ ‘ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒦᓚᐅᖅᓯᒪᙱᒻᒪᑕ’; ᐃᓄᑦᑕᐅᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ.
“ᐃᓅᓯᓗᒃᑖᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᓇᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓇᓂ ᖃᓄᖅ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᒃᐱᖕᓇᓪᓚᕆᒃᑐᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ, ᑲᑎᒪᔩᑦ (ᖃᑉᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓂᕐᒥᐅᑕᑦ), ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕈᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑎᓕᓐ.
ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐅᑎᖅᑕᑐᐃᓐᓇᓕᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᑲᒪᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᑭᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᖅᑐᐃᓇᔭᕐᒪᖔᑕ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑎᓕᓐ, ᑕᐃᒪᓕ ᒫᓐᓇᐅᔪᒃᑯᑦ, ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ ᑲᒪᓇᓱᒃᖢᑕ ᐃᑲᔪᖅᑑᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᒃᑯᑦ.
ᐊᒥᓱᑦ ᖃᑉᓗᓈᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓱᒪᔪᓐᓇᙱᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᒃᑰᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᓱᒍᓐᓃᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᖃᐅᔨᔭᕌᖓᒥᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᒃᑰᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᙱᑎᒋᓂᖏᓐᓄᑦ.
ᑐᔫᓯᐊᓂᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓂᐊᖅᖢᓂ ᐊᑭᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓲᑦ ᑐᓂᓯᔪᓄᑦ, ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᑐᔫᓯᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᕙᒃᖢᑎᒃ. 100 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᑦ ᐊᔾᔩᑦ Facebook-ᑯᑦ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᑦ ᐴᖅᑐᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓂᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑭᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᕌᕐᕕᒋᔭᖏᓐᓄᑦ. ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑏᑦ ᑕᑯᔪᒪᑦᑎᐊᓲᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᑎᑭᕝᕕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ.
ᑐᔫᓯᐊᑦ ᐅᖓᑖᒍᑦ, ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑦᑕᕐᒥᔪᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᖃᔪᖅᑐᕐᕕᖕᓄᑦ, ᓂᕿᑖᕐᕕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᕿᑎᒋᐊᖅᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.
ᑮᓇᐅᔭᕐᔪᐊᕌᓗᖕᒥᒃ ᓵᓚᒃᓴᕐᓂᖅᐸᑦ, ᑎᓕᓐ ᐸᕐᓇᐃᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᐊᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦ. ᒫᓐᓇᓕ, ᑮᓇᐅᔭᕆᔭᕐᒥᓂᒃ ᐊᒥᐊᒃᑯᒋᔭᕐᒥᓂᒃ ᐊᑐᕈᒪᓯᒪᔪᖅ ᑐᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᑎᖕᒥᓲᒃᑰᕈᑎᑖᙱᖔᕐᓗᓂ.
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᕈᕕᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᒃ ᐱᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥᒃ, ᓇᓂᒋᐊᕐᓗᒍ ᑖᑉᑯᐊ Facebook-ᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓗᑎᑦ – ᑐᓴᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓚᕆᒃᑐᑦ.