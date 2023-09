The candidates for Nunavut’s 2023 municipal elections were announced on Friday, Sept. 22.

Scores of hopefuls from across the territory have put themselves in the running for the Oct. 23 election.

See below for the complete list of declared candidates for mayor, councillor and district education authority for each community.

General election for mayor

Arctic Bay

Frank May

Olayuk Naqitarvik

Arviat

Joe Savikataaq Jr.

Baker Lake

James Taipana

Kevin Iksiktaaryuk

Cambridge Bay

Derek Elias

Charles Zikalala

Wayne Gregory

Chesterfield Inlet

Mary Ann Issaluk

Tony Amauyak

Clyde River

Liemikie Palluq

Coral Harbour

Kupapik Ningeocheak

Gjoa Haven

Megan Porter

Raymond Quqshuun Sr.

Grise Fiord

Jaypetee Peter

Meeka Kiguktak

Iglulik

George Auksaq

Erasmus Ivvalu

George Qattalik

Iqaluit

Vincent Yvon

Solomon Awa

Lili Weemen

Kimmirut

Lyta Maliktoo

Kinngait

Jimmy Manning

Kugaaruk

Teddy Apsaktaun

Kugluktuk

Ryan Nivingalok

Phillip Evaglok

David Ho

Simon Kuliktana

Helen Qimnik Klengenberg

Naujaat

Alan Robinson

Kevin Tegumiar

Joseph Sivanertok

Pangnirtung

Stevie Komoartok

Lynn Meeka Mike

Pond Inlet

David Qamaniq

Joshua Arreak

Qikiqtarjuaq

Daisy Arnaquq

Rankin Inlet

Megan Pizzo-Lyall

Harry Towtongie

Resolute Bay

Mark Amarualik

Aziz Kheraj

Mike Stephens

Sanikiluaq

No candidates

Sanirajak

Jason Kaernerk

Ammie H. Kipsigak

David Curley

Philip Anguratsiaq

Taloyoak

John Charles Pizzo-Lyall

Lenny Panigayak

Whale Cove

Oliver Shipton

Gerard Maktar

General election for councillor

Arctic Bay

Kigutikajuk Shappa

Arviat

Mike Gibbons

Gordy Kidlapik

Alex Ishalook

Jimmy Main

Jason Gibbons

David Kusuk

Darren Price

Nathan Caskey

Gleason Uppahuak

Baker Lake

Eva Elytook

David Owingayak

Adham Adose

Trevor Attungala

Aquilla Amaruq

Michael Akilak

Becky Tootoo

Siobhan Doherty-Iksiktaaryuk

Eric John Tapatai

Salamonie Pootoogook

Michael Mautarinaaq

Grace Tagoona

Cambridge Bay

Darren Etibloena

Stephanie Taptuna

Bessie Haomik Joy

Vivienne Aknavigak

Dana Langille

Sandi Gillis

Zachary Cziranka-Crooks

Jessie Lyall

Bo Wallenius

Wiliam Palvialok

Wilfred Wilcox

Chesterfield Inlet

Gaetano Scala

Yvonne Bedford

Eddy Kalluk

Doriana Sammurtok

Venissa Mimialik

Charles Issaluk

Elizabeth Ippiak

Clyde River

Gordon Kautuk

Musa Palituq

Coral Harbour

Kristal Sharpe

Molly Angootealuk

Willie Nakoolak

Lucy Nester

Gjoa Haven

Samuel Takkiruq

Susan Hillier

Kelly Putuguq

Stephanie Aaluk

Salomie Qitsualik

Christine Porter

Helen Tungilik

David Siksik

Allen Kaloon

David Ulliktak

Willy Aglukkaq

Stephanie Autut

Wilfred Bagley

Miriam Aglukkaq

Grise Fiord

Susie Kiguktak

Arqnarulunnguaq Audlaluk

Eva Muckpa

Laisa Audlaluk-Watsko

Jimmy Qaapik

Iglulik

Celestino Uyarak

Edward Attagutaluk

Shanshan Tian

Amanda Curley

Ludger Makkik

Jacob Malliki

Celina Uttuigak

Iqaluit

Matthew Clark

Kim Smith

Kyle Sheppard

Samuel Tilly

Simon Nattaq

Gabriel Ross

Swany Amarapala

Methusalah Kunuk

Romeyn Stevenson

Camilius Egeni

Daniel Legacy

Lewis Falknier MacKay

Jack Anawak

Harry Flaherty

Kimmirut

Terry Itulu

Mary Lyta

Terry Pitsiulak

Alashuk Allen

Kinngait

Caleva Kelly

Andre Wilkinson

Marianne Emond

Pii Kumaarjuk

Etungat Wakta

Salomonie Ashoona

Juanisie Etidloi

Kugaaruk

Guido Tigvareark

Fabiola Ihaakaq

Canute Krejunark

Nick Amautinuar

Kugluktuk

Nadene McMenemy

Lori Rudyk

Lucy Taipana

Angele Kuliktana

Lashawna Taipana

Matilda Panioyak

Jodi Alderson

Peter Taktogon

Maddison Montes-Fletcher

Keisha Westwood

Naujaat

Peter Mannik

John Goss

Steve Mapsalak

Levi Katokra

Rosie Kopak

Pangnirtung

Davidee Kooneeliusie

Sheila Kilabuk

Jaco Ishulutak

Davidee Nauyuq

Corbin Winsor

Markus Wilcke

Janice Alivaktuk

Delia Young

Julai Alikatuktuk

Jonathan Langridge

Pond Inlet

Joshua Idlout

Elisirie Peterloosie

Guy Nutarariaq

Moses E. Koonark

Kadloo Cornelius Nutarak

Sharon Ootook

Qikiqtarjuaq

Mika Nookiguak

Geela Qiyuqtak

Johah M. Audlakiak

Jonah Keeyookta

Rankin Inlet

Chris Eccles

Levi Curley

Michael Shouldice

David Kakuktinniq Jr.

Danny Kowmuk

Art Sateana

Martha Hickes

Resolute Bay

Jazlin Salluviniq

Sanikiluaq

Christina L’Heureux

Lucy Appaqaq

Sarah Kittosuk

Lucy Uppik

Dinah Kittosuk

Johnny Appaqaq

Johnny Inuktaluk

Sanirajak

Valerie Curley

Danny Arvaluk

Isaac Issigaitok

Eunice Tungilik

Manasee Ulayuk

Margaret Qayaqjuaq

Iga Maliki

Irene Morgan

Elijah Kaernerk

Luther Triggs

Trisha Grosset

Jopie Kaernerk

Taloyoak

Dora Kelly Quayaut

James Saittuq

Fiona Neeveacheak

Solomon Iqalliyuq

David Totalik

Tommy Aiyout

Cecile Lyall

Whale Cove

Elizabeth Kabloona

Sam Arualak

Eva Voisey

Joefrey Okalik

Manu Nattar

Michael Angutetuar

Mariah Okalik

Terri Rose Teenar

Megan Angootealuk

Molly Okalik

Guy Enuapik

General election for district education authority

Apex

Anne Crawford

Jonathan Wright

Vincent Karetak

Arctic Bay

No candidates

Arviat

Jacqueline Otuk

Jackie Williams

Baker Lake

Siobhan Doherty-Iksiktaaryuk

Naomie Hope Itqiliq

Darlene Nukik

Cambridge Bay

Alan Sim

Chris Crooks

Cory Baker

Adrian Nocon

Mark Slatter

Chesterfield Inlet

Roy Mullins

Yvonne Bedford

Gaetano Scala

David Kattegatsiak

Russell Mullins

Doriana Sammurtok

Geraldine Kreelak

Louie Kukkiak

Simon Aggark

Jodi Tanuyak

Mary Ann Issaluk

Clyde River

Gina Paniloo

Coral Harbour

Darryl Nakoolak

Kidlapik Nakoolak

Jerry Paniuq

Amouyah Bernidette Eetuk

Akavak Ottokie

Willie Nakoolak

Lucy Nester

Gjoa Haven

Samuel Takkiruq

Hannah Kingmiaqtuq

Rebecca Ikuallaq

Jack Ameralik

Wildfrid Bagley

Mohammadali Shaikh

Carol Takkiruq

Grise Fiord

Anne Akeeagok

Larry Audlaluk

Iglulik

Francis Piugattuk

Daniel Angilirq

Iqaluit

Stephen Johnson

Camilius Egeni

Nicole Giles

Robynn Pavia

Jack Anawak

Kimmirut

Joanasie Atsiaq

Mary Sagiaktuk

Akulujuk Judea

Kinngait

Martha Pallu Samayualie

Simigak Suvega

Andre Wilkinson

Chris Pudlat

Jeani MacKenzie

Mary Mikkigak

Rosie Pootoogook

Ejesiak Z. Ejesiak

Salomonie Ashoona

Kugaaruk

Celina Ningark

Stephen Inaksajak

Columban Pujuardjok

Beatrix Apsaktaun

Jennifer Anguti

Mark Karlik Sr.

Kuguluktuk

Nadene McMenemy

Angele Kuliktana

Barbara Olson

Mona Aviak

Kimnek Rose Klengenberg

Darlene Metuituk

Naujaat

No candidates

Pangnirtung

Mathew Nauyuq

Karen Douglas

Lynn Mike

Jeannie Kalai Alivaktuk

Oloosie Pitsiulak

Joanna Kilabuk-Evic

Pond Inlet

No candidates

Qikiqtarjuaq

Billy Mikoalik

Rosie Alikatuktuk

Kitty Natsiapik

Mary Alikatuktuk

Jonah Keeyookta

Rankin Inlet

Sheila Schweder

Ford Widrig

Mike Osmond

Margaret Uruluk Okatsiak

Resolute Bay

Jazlin Salluviniq

Sanikiluaq

Johnny Inuktaluk

Lucy Appaqaq

Lucy Uppik

Christina L’Heureux

Sanirajak

Eunice Tungilik

Anne Curley

Elizabeth Ikeperiar

Nunia S. Ammakla

Priscilla Curley

Mary Kuppaq

Solomon Nasook

Marie Christine Kipsigak

Taloyoak

Elizabeth Kakooteenik

Dora Kelly Quayaut

Emelia Jayko

Martha Quqqiaq

James Saittuq

Whale Cove

Lavenia Angutituar

Manu Nattar

Patricia Enuapik

Lu-Anne Saumik

Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) election

Nunavut-wide

Collins Tagnigou

Margaret Friesen

Lili Weemen

Zoya Martin

Rene Tanga

Judy Sessua